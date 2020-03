Fantacalcio, Riccardo Trevisani: “Diamo un calcio virtuale al Coronavirus”

Fantacalcio, cosa fare con il montepremio dei fantallenatori? Pensare che un mese fa era tempo di schierare le formazioni per la giornata di Serie A era consuetudine per ogni fantallenatore, purtroppo dopo la sospensione del campionato di Serie A e anche dei massimi campionati Europei in queste ore siamo difronte a prendere delle decisioni importanti per quanto riguarda il montepremi del Fantacalcio. Mentre alcuni aspettano novità dalla Lega di Serie A e capire se più in là il campionato proseguirà, magari maggio e giugno con il rinvio di Euro 2020 alla prossima estate, in molti stanno donando il montepremi utilizzato per il Fantacalcio per aiutare la sanità italiana e i diversi ospedali. Dal profilo di Fantacalcio.it su Facebook Riccardo Trevisani ha sponsorizzato la campagna: “Dai un #FantacalcioalCoronavirus“.

L’appello di Riccardo Trevisani per tutti gli amanti del Fantacalcio

Ecco il messaggio di Riccardo Trevisani: “Cari amici, utenti o lettori o meglio dire il caso di dire fantallenatori, ci ritroviamo qui tutti insieme per parlare di una cosa fondamentale: dare un fantacalcio a questo coronavirus. Un calcio virtuale, un calcio importante per cercare di togliercelo dalle scatole perchè fa male a tutti, non fa male solo al nostro paese, fa male in tutta Europa, fa male in tutto il mondo, vediamo anche paesi come gli Usa che sono condizionati da questo disastro che ci sta colpendo. Allora siamo un popolo fatto di milioni di persone ed è il nostro momento, diciamo, nostro perché siamo una grande comunità, il fantacalcio lo fanno tutti: ragazzi, signori, persone adulte si divertono con questo fantastico gioco, il nostro gioco (tutte le età, tutte le classi sociali), è una cosa che prende tutti. Proprio perchè prende tutti è il caso, magari, di dare una mano, di farlo attraverso il link (www.wishraiser.com/it/campaigns/unfantacalcioalcoronavirus) e la possibilità di devolvere una parte di quello che è il contributo della vostra lega per cercare di risolvere questa emergenza. Potrete passare una giornata con noi di fantacalcio.it o fare collegamenti via Skype o avere i personaggi dei giocatori con la vostra immagine. Ragazzi diamoci una mano, diamo una mano e aiutare gli altri e noi stessi ad uscire da questo insopportabile tunnel nel quale siamo entrati”.