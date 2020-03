FIFA 20: Adama Traore, Mbappe o Douglas Costa? Ecco chi è il più veloce del gioco

Chi è il calciatore effettivamente più veloce di FIFA 20 palla al piede? Nella scorsa stagione, il trofeo andò a Kylian Mbappe che quest’anno conta un mostruoso 96 di accelerazione e 96 di velocità scatto. Ma questi valori basteranno per mantenere lo scettro di fastest man of the game? Gli avversari del francese in questa stagione sono molti, ma due di questi spiccano su tutti gli altri: Adama Traore del Wolverhampton e Douglas Costa della Juventus.

I due calciatori possedevano una velocità supersonica anche nella scorsa stagione e per constatare chi è davvero il più veloce palla al piede, è interessante il test fatto dal canale YouTube awesomePCgames. Il test viene sviluppato mettendo in competizione i calciatori mediante una sfida in velocità spazio/tempo in sequenza tra i contendenti. Nelle semifinali, le griglie di partenza sono state formate da quattro calciatori per ciascuna semifinale: nella prima, gli sfidanti erano i seguenti:

SEMIFINALE: Neymar (94 acc/89 vel.scatto), Gelson Martins (95 acc/95 vel.scatto), Mbappe (96 acc/vel.scatto 96) e Adama Traore (97 acc/96 vel.scatto).

SEMIFINALE 2: Acheampong (94 acc/94 vel.scatto), Douglas Costa (95 acc/93 vel.scatto), Lozano (acc 94/93 vel.scatto), Dembele (94 acc/93 vel.scatto).

Nella prima sfida, i due protagonisti indiscussi sono stati come prevedibile i soliti Kylian Mbappe e Adama Traore. La bagarre tra i due velocisti è stata serratissima, ma a spuntarla è stata l’ala dei Wolves che fa valere il suo 97 di accelerazione nei confronti del talento del PSG, beffato nel finale.

L’altra semifinale viene vinta da Douglas Costa della Juventus, che batte di poco il messicano del Napoli, Lozano.

Bruciato Mbappe, Adama Traore e Douglas Costa si sfidano in finale

I due finalisti Adama Traore e Douglas Costa, si contendono lo scettro di calciatore più veloce del gioco e come prevedibile, Traore trionfa a mani basse. I valori che presenta lo spagnolo, sono troppo elevati per avere contro contendenti che possano impensierirlo. La belva dei Wolves si fa valere sia nella realtà che in FIFA 20.