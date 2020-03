FIFA 20, da oggi martedì 17 marzo disponibile la Patch 1.17 su Xbox e PS4

FIFA 20, ecco nel dettaglio le novità della Patch 1.17. Lo scorso 11 marzo Ea Sports aveva rilasciato sul PC la Patch 1.17, Title Update 13 per Fifa 20, questo aggiornamento da oggi martedì 17 marzo è disponibile anche per PS4 e Xbox.

FIFA 20, modifiche e novità nel Gameplay

La Patch 1.17 prevede importanti novità a partire dal Gameplay. Infatti non saranno più permessi strattonamenti fra i vari calciatori mentre si affrontano gli avversari; nelle partite online sarà possibile una precisione leggermente aumentata grazie alla levetta dell’analogico, questa novità si potrà vedere principalmente quando si calciano i rigori e la sensibilità dello scatto verrà ridotta.

Inoltre alcuni problemi verranno risolti: nel momento in cui il calciatore è in possesso della palla in precedenza anzichè tirare andava in contro ad un contrasto; il raccattapalle non impiegherà più tempo nel restituire il pallone per le rimesse dal fondo.

FIFA 20, gli indicatori ping di Fut

La Patch 1.17 presenta anche dei cambiamenti per quanto riguarda Fut. Infatti è stato aggiunto un indicatore numerico durante le sale d’attesa delle partite online. Gli indicatori ping presentano diversi valori:

5 barre = 30ms o meno

4 barre = 31-76 ms

3 barre = 77 – 100 ms

2 barre = 101 – 150 ms

1 barra = oltre 150ms

Infine se si vogliono visualizzare i dettagli relativi ad un singolo calciatore, è possibile visualizzare nello specifico tutte le caratteristiche riguardante il calciatore. Infine i premi relativi all’oggetto giocatore relativo agli obiettivi della stagione (liv. 3o) mostravano un’icona che permetteva di visualizzare i contratti esauriti, ma ciò faceva riferimento ad un errore grafico.

FIFA 20, come cambiano Carriera, modalità Volta e grafica

La Patch 1.17 ha attuato modifiche anche per quanto riguarda la modalità Carriera. Infatti alcuni utenti hanno riscontrato problemi relativi alle schermate grafiche tipo per la Premier League durante le partite e questo è stato risolto. Inoltre è stato rimosso il testo fuori contesto nelle notizie della CONMEBOL. Questa Patch ha inoltre modificato le esultanze nella modalità Volta con la rimozione dell’esultanza in corsa e per quanto riguarda la grafica sono state attuate modifiche per quanto concerne le divise.