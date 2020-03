FIFA 20: disponibile la patch 1.18 Title Update 14 per PC oggi 31 marzo

FIFA 20 si aggiorna su PC. Il videogioco di calcio più famoso al mondo è sempre più attivo in questo momento di coronavirus, in cui i gamers più incalliti sono a casa, sfidandosi molte volte nell’arco della giornata. La EA Sports ha reso disponibile oggi 31 marzo, la patch 1.18, Title Update 14 per FIFA 20, solamente su PC, che nei giorni successivi sarà possibile ottenerlo anche per PS4 e XBox One.

Ma quali sono le novità di questa patch 1.18? Per quanto concerne il gameplay, sono state attivate diverse innovazioni come “Attacco sul lato della palla”, a livello tattico che si può arrivare sul D-Pad resistenza calciatori. Sempre con il D-Pad sarà possibile diminuire l’impatto della tattica pressing, che sarà identico al Title Update 12.

Nelle competizione CONMEBOL sono state aggiunte le squadra sud americane di Barcelona SC e Guarani, così come alcuni aggiornamenti grafici per stadi, maglie, grafica in generale del gioco, cartelloni pubblicitari ecc.

Insomma, la patch 1.18 renderà il gioco ancora più vero e avvolgente. Oramai, la EA vuole rendere sempre di più realistico il prodotto FIFA e tali accorgimenti sono necessari. I dettagli nei videogiochi di calcio, sono l’arma in più per rendere il tutto più innovativo e avvincente ogni anno che passa. Buone partite a tutti i gamers!