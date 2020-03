FIFA 20: FUT, ecco come ottenere giocatore raro 82-88 OVR

Il gioco di calcio più famoso del mondo FIFA 20, continua a essere quello più giocato in questo periodo coronavirus. Sono in tanti in questo periodo a organizzare tornei di vario tipo, così da poter ammazzare il tempo durante questa quarantena lunghissima e snervante. Dai calciatori più famosi ai gamers più forti di tutto il mondo, FIFA 20 ci unisce in qualche modo in questa unica passione chiamata calcio. La vera essenza di questo gioco è la modalità FUT e qui vi daremo qualche consiglio per ottenere dei premi speciali. La modalità ultimate team appassiona sempre più gamers in tutto il mondo oramai da anni, ma in questo momento delicato, i giocatori sono ancora più interessati a intraprendere sfide in questa modalità. In questo articolo, spieghiamo i vari requisiti per sbloccare i giocatori raro con OVR 82-88, disponibile dopo l’aggiornamento del 22 marzo.

Ecco i requisiti necessari: 11 giocatori oro, intesa di squadra min: 45 e numero di giocatori in rosa 11. Per fare ciò, è disponibile una sfida creazione rosa e il calciatore 82-88 disponibile, non sarà scambiabile.

Questa è un’opportunità in più per arricchire la propria rosa a FUT ed essere maggiormente competitivo. Tramite questa sfida sarà possibile arrivare a giocatori importanti e con un overall assolutamente interessante. Ricordiamo che la sfida è possibile giocarla più di una volta, essendo ripetibile fino a ben 5 volte.