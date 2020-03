FIFA 20: FUT, sfida Catenaccio per ottenere giocatore raro 84-91, tutti i requisiti

È tempo di sfide per chi gioca a FIFA 20. La modalità che ti permette di creare la propria rosa a tuo piacimento, mette a disposizione delle sfide interessanti per assicurarsi giocatori importanti e rari. Questa modalità sta appassionando sempre più gamers negli anni e oramai è diventata l’essenza dei giochi FIFA. Sul web e specialmente su YouTube, si trovano video reaction di tantissimi gamers, entusiasti particolarmente quando nella propria squadra arrivano giocatori degni di nota.

In questo articolo vi elencheremo quali sono tutti i requisiti della sfida Catenaccio, disponibile in modalità FUT. Questa sfida permette di ottenere come premio un giocatore raro, valore overall 84-91.

Ecco tutti i requisiti necessari per l’ottenimento: minimo un giocatore proveniente dall’Italia, massimo 7 giocatori dello stesso campionato, minimo 4 giocatori Oro, avere 11 giocatori Rari, valutazione minima squadra 75, intesa di squadra minima 75, numero di giocatori in rosa 11.

Questi sono tutti i requisiti per ottenere un giocatore raro che varia da 84 di overall fino a 91. In questo caso, i calciatori più ambiti e che hanno un 91 di overall sono i due campioni Virgil Van Dijk e Kevin De Bruyne, rispettivamente il più forte centrale difensivo del gioco e il più forte centrocampista. Buona caccia a tutti i gamers su Fifa Ultimate Team!