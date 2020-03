FIFA 20: Joe Gomez sale di overall, downgrades per Coutinho e Kepa

Il Liverpool è in piena crisi, ma FIFA 20 non può ignorare la stagione di Joe Gomez con la maglia dei Reds. Il centrale difensivo inglese classe 1997, ha fatto tesoro degli insegnamenti del suo compagno di reparto Virgil Van Dijk e i risultati si sono visti sul campo. Il giovane è oramai uno degli uomini simbolo del Liverpool, essendo un calciatore capace di interpretare bene sia il ruolo di difensore centrale che di terzino. La EA ha deciso nell’ultimo aggiornamento del 3 marzo, di portare l’overall di Gomez da 81 a 82. Le stats più importanti e che sono state aumentate, sono quelle di marcatura (passata da 82 a 83) e di contrasto. Ora passato da 83 a 85. Aumento importante anche per quanto concerne la forza: +3 che porta il difensore a 83.

Indubbiamente, Gomez diventerà uno dei giocatori più desiderati dei prossimi anni a livello difensivo assieme a De Ligt. Oltre al suo upgrade, sono arrivati anche due downgrades d’eccezione: quelli di Coutinho del Bayern Monaco e Kepa del Chelsea. La stagione del brasiliano non è stata poi cosi negativa, ma la EA ha deciso di abbassare il suo valore. Portandolo da 86 a 85. Anche il portiere del Chelsea, Kepa, non è stato risparmiato: qualche incertezza di troppo, è costata all’ex Bilbao il downgrade di overall da 84 a 83. Notevole l’abbassamento dei riflessi del portiere Blues, portati da 85 a 82.

Super Partey per l’Atletico Madrid! Suarez infortunato ma potenziato

Un’altro upgrade che spicca oltre a quello di Joe Gomez, è quello di Partey. Centrocampista difensivo dell’Atletico Madrid, il ghanese classe 1993 è stato portato da 83 a 84 di overall. Un mediano forte fisicamente e capace di recuperare tanti palloni a centrocampo, soprattutto dopo questo recente upgrade in intercettazioni (da 80 a 82). L’infortunio non ferma Luis Suarez su FIFA 20: aumentate per lui le stats di cross, passaggi e visione, ora portate a 80, 77 e 84. El pistolero continua a sparare anche da infortunato per la EA.