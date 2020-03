FIFA 20: la Gialappa’s Band commenterà la Quarantena League delle Iene

La gran parte delle persone è costretta a stare rintanata in casa in questo momento per colpa del coronavirus. Per ammazzare il tempo, le opzioni non sono tantissime ma di sicuro in molti optano per i videogames. Per fortuna nel mondo d’oggi, c’è la possibilità di giocare online con i propri amici e divertirsi a distanza. Anche se non ci sarà mai l’atmosfera di un’incontro dal vivo purtroppo. Le Iene per far fronte al problema, hanno voluto organizzare un mini torneo di FIFA 20, chiamato Quarantena League.

Il torneo vedrà difronte personaggi illustri del calcio, come Mario Balotelli e Fabio Cannavaro. Un momento divertente e che sicuramente strapperà qualche sorriso, sopratutto perché il commento di questo mini torneo sarà targato Gialappa’s Band. Oltre ai famosi commentatori di Mai Dire Gol, la telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo. Il torneo partirà oggi alle 12 e finirà il 23 marzo.

Sarà possibile vedere le partite tramite canali social o canale ufficiale de Le Iene. L’iniziativa è assolutamente simpatica da parte della redazione del programma tv di Italia 1. Sospeso l’8 marzo scorzo per via di un caso di positività al coronavirus, da parte di un membro della redazione. Un modo di rimanere sempre attivi per Le Iene, programma televisivo italiano in prima linea nel nostro paese, da sempre impegnato a scovare la verità per il bene dell’Italia.