FIFA 20, l’orario delle partite è fondamentale per la Weekend League?

FIFA 20, la Weekend League. A Fifa 20 una delle modalità più utilizzare dai player è la Weekend League. Essa è una competizione settimanale che parte il venerdì e si conclude il lunedì mattina alle ore 7 e mette in palio diversi premi in base al piazzamento di ogni singolo giocatore e consiste nel disputare un massimo di 30 partite. Però prima di arrivarci bisogna totalizzare una somma di 2000 punti nelle Division Rivals, modalità presente all’interno di Fut.

FIFA 20, importanti consigli per la Weekend League

Per disputare un’ottima Weekend League e ottenere un ottimo piazzamento è fondamentale anche l’aspetto psicologico per ogni singolo giocatore di Fifa 20. Infatti in una modalità come la Weekend League, la concentrazione è importante e può risultare decisiva. Gli ottimi giocatori di Fifa 20 evitano di giocare partite di seguito, infatti un numero elevato di partire porterebbe una perdita di lucidità e compromettere la performance del gioco. In tal senso il nostro cervello ci viene d’aiuto, infatti è importante capire quando fermarsi e riprendere più tardi per ritrovare la giusta concentrazione. E’stimato che il tempo giusto di concentrazione in un gioco come Fifa 20 è di circa 45 minuti. Dunque bisognerebbe fermarsi e riprendere quando si è riposati. Un ulteriore aspetto da tener conto riguarda l’intasamento dei server che può portare lag e disconnessioni, dunque per evitare ciò è importante scegliere l’orario giusto per giocare la Weekend League. Secondo gli esperti, per giocare un’ottima Weekend League bisognerebbe disputare 12 partite il venerdì e scegliere l’orario in base alle nostre possibilità; il sabato giocare di meno e completare la Weekend League la domenica mattina.