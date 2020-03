FIFA 20, mercoledì 1 aprile sarà diponibile la TOTW Moments 3

Il Coronavirus ha decretato la sospensione di tutti i campionati e pertanto anche l’Ea Sport deve fronteggiare l’emergenza Coronavirus legata a FIFA 20. Infatti il gioco ha attuato nella modalità Fut un nuovo evento denominato TOTW Moments, che verrà utilizzato per sostituire la “Squadra della Settimana” che veniva svelata durante i campionati.

FIFA 20, TOTW Moments nuovo evento targato Fut in sostituzione della Squadra della Settimana

Ogni TOTW Moments fa riferimento alla Squadra della Settimana degli scorsi anni e vengono considerati i TOTW a partire dal mese di marzo. Il primo TOTW Moments ha fatto riferimento alla Squadra della Settimana numero 28 di Fifa 18 che era stata rilasciata il 28 marzo del 2018, invece

il TOTW Moments 2 riguardava la Squadra della Settimana numero 31 di Fifa 19. E’ difficile capire i criteri utilizzati dalla Ea Sports per stabilire i TOTW Moments e quale Fifa venga preso in considerazione. Anche per i TOTW Moments come accadeva nella Squadra della Settimana, un giocatore non può essere presente per due volte consecutive nella stessa squadra. Bigogna prendere in considerazione anche alcuni aspetti, per esempio la valutazione degli overall relativa ai giocatori TOTW Moments terranno conto della progressione degli If facendo riferimento alle carte di Fifa 20 e non saranno uguali alle carte della vecchia Squadra della Settimana; in secondo luogo il ruolo farà riferimento alla vecchia carta ed infine in caso di ritiro o di trasferimento ad una squadra non presente in Fut, il calciatore non sarà inserito nei TOTW Moments.

FIFA 20, possibili previsioni sul TOTW Moments numero 3

Il TOTW Moments numero 3 verrà rilasciato mercoledì 1°aprile e sarà disponibile nei pack dalle 19 dello stesso giorno così come nei player pick della FUT Champions Weekend League rilasciati giovedì 2 aprile. E’ complicato stabile in anticipo quale Squadra della Settimana potrebbe essere scelta e le uniche previsioni che si possono fare è andare ad esclusione sui calciatori che sono già usciti nel TOTW Moments precedente (ad esempio Koulibaly) o attualmente nei pacchetti come è accaduto nel Fut Birthday (Griezmann e Mbappè ad esempio).