FIFA 20, modalità Fut: fino al 24 marzo si può sbloccare la divisa celebrativa per l’Italia

FIFA 20, possibile sbloccare il Kit dedicato all’Italia all’interno del gioco targato Ea Sports. Pochi giorni fa l’Italia ha compiuto 159 anni di unità nazionale, pertanto Fifa 20 ha omaggiato la nostra nazione con una divisa speciale celebrativa che sarà possibile utilizzare nella modalità “Fut”.

FIFA 20, ecco il kit celebrativo per la nosta nazione

Colui che ha disegnato la divisa celebrativa per l’Italia è stato Scott McRoy, già collaboratore di Ea Sports con una serie di maglie celebrative ispirate alle varie città presenti nella modalità “Volta”. McRoy ha scelto come simbolo l’ Italia Turrita, ovvero una rappresentazione allegorica del nostro Paese. La divisa rappresenta un capo che è circondato da una cinta muraria con torri e la figura si staglia su uno dei simboli più utilizzati nell’antichità, ovvero lo Stellone. In questa maglia sono presenti anche i colori che più rappresentano l’Italia: ovvero l’azzurro (il colore utilizzato dalle varie nazionali in tutti gli sport di squadra); i colori della bandiera (verde, bianco e rosso) e l’oro che fa riferimento ai titoli mondiali della nostra nazionale di calcio. Dal punto di vista della forma, McRoy si è ispirato all’ultimo dei movimenti presenti nel nostro Paese: il Futurismo. E’ possibile sbloccare la divisa nella modalità “Fut” e bisognerà fornire tre assist e realizzare quattro reti con giocatori italialiani e vincere cinque partite in ogni tipo di modalità schierando in campo cinque calciatori italiani nei titolari, inoltre si può sbloccare la divisa fino al 24 marzo.