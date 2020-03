Fifa 2020, oggi venerdì 27 marzo parte l’evento “FUT Birthday”

Fifa 2020, oggi il via al “FUT Birthday”. Dal 19 marzo 2009 ogni anno nel videogame targato Ea Sports, ovvero Fifa, è stato celebrato il Compleanno per la modalità “Fut”. Per Fifa 2009 era un DLC che si acquistava separatamente dal gioco e aveva modalità differenti rispetto all’attuale Fut presente anche in Fifa 2020. Durante il “FUT Birthday” ci sono diverse modalità come le “Sfide Creazioni Rosa” oppure obiettivi, pack promo e la “Squadra dell’anniversario”. Il “FUT Birthday” è stato introdotto con questa denominazione in Fifa 14 per celebrare il 5° anniversario di questa modalità, in Fifa 2020 verrà celebrato l’11° anniversario e le celebrazioni inizieranno oggi venerdì 27 marzo a differenza di Fifa 19 che erano incominciate il 22 marzo 2019.

Fifa 2020, “FUT Birthday”: le novità dell’ 11° anniversario del compleanno di Fut

Nell’evento riguardante il “FUT Birthday” sarà possibile vedere il rilascio di una nuova squadra costituita da una ventina di calciatori che sono stati protagonisti nelle scorse edizioni della modalità riguardante “Fut”. Queste carte particolari riguardano un cambiamento di ruolo ma quest’anno potrebbero esserci delle importanti novità. Durante il compleanno di Fut in Fifa 2020, ci saranno le sfide “Creazioni Rosa” giornaliere e potrebbe essere rilasciato l’ SBC TOTW garantito. Ovviamente per il “FUT Birthday” in Fifa 2020, non mancheranno gli obiettivi giornalieri e sarà possibile utilizzare anche la divisa speciale per l’evento. Inoltre potranno essere rilasciati dei pacchetti speciali diversi rispetto ai pacchetti tradizionali presenti in Fut.