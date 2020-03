Finale di Coppa Italia: si gioca a San Siro?

L’eventuale rinvio della 27a giornata di Serie A per permettere il recupero delle sei partite della 26a giornata non disputate a causa dell’emergenza sanitaria, potrebbe creare cambiameni anche in vista della finale di Coppa Italia. L’atto finale della competizione di consueto viene disputata allo Stadio Olimpico di Roma ma per l’edizione corrente lo scenario potrebbe variare. Difatti se la data della finale verrà confermata al giorno 20 Maggio molto probabilmente la partita si disputerà allo stadio San Siro di Milano. Questo perchè il Coni deve consegnare lo Stadio Olimpico alla Uefa entro il 18 Maggio per effettuare i lavori di ammodernamento della struttura in vista di Euro2020.

A tal proposito la Figc avrebbe chiesto una proroga di qualche giorno alla Uefa per la consegna dell’impianto qualora la proposta di giocare la finale di Coppa Italia a San Siro non andasse in porto.

Sarebbe la prima volta dal 2008, dopo che la finale è tornata a disputarsi a gara secca, che l’atto finale della Coppa Italia non si giochi allo Stadio Olimpico di Roma.

Intanto mercoledì 4 Marzo e Giovedi 5 Marzo si disputerrano le semifinali di ritorno tra Napoli-Inter e Juventus-Milan per decretare quali squadre si sfiderenno nella finale del 20 Maggio, aspettando l’ufficialità della sede.