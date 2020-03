Flamengo, Jorge Jesus positivo al coronavirus

La notizia era già circolata nella giornata, di ieri, ma oggi è arrivata la conferma, Jorge Jesus è infatti risultato positivo anche al secondo test, effettuato a tutti i componenti della società carioca, ed è quindi ufficialmente positivo al coronavirus. Non è però l’unico all’interno della società, anche il vicepresidente Mauricio Gomes de Mattos ha fatto il test poi risultato poi positivo. Al contrario di Zico che era stato a contatto con entrambi negli ultimi giorni, ma il suo tampone ha dato esito negativo. Proprio l’ex tecnico del Benfica si era fatto promotore in Brasile di una campagna per richiedere la sospensione del Brasileirao dopo la patita vinta dal suo Flamengo contro la Portuguesa 2-1, scosso anche dalla morte dell’ex membro del suo staff Mario Verissimo, la prima vittima in terra lusitana del coronavirus. La società di Rio de Janieiro, ha sospeso gli allenamenti come da protocollo ( il campionato è fermo dal 15 marzo proprio per il coronavirus), ed il 65enne si trova naturalmente in isolamento, ma ha già ringraziato tramite un video, i suoi tifosi per il sostegno, ed ha dichiarato di essere al momento asintomatico. Anche l’ex Inter Gabigol, ha mostrato tutto il suo sostegno al suo allenatore, con un messaggio apparso su Twitter che li ritrae insieme nei festeggiamenti dopo la vittoria della Copa Libertadores.