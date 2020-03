Francesco Totti a tutto campo: “Un ritorno alla Roma è possibile”

Francesco Totti non escluderebbe un ritorno alla Roma. Dopo il traumatico divorzio con la società, Totti ha intrapreso l’avventura nell’agenzia di scouting e nel frattempo non ha dimenticato la sua passione e la sua vera professione: avere il pallone tra i piedi. Questo, sostanzialmente l’ha fatto diventare grande. Il resto è stata tutta una conseguenza, frutto della sua immagine che ancora adesso rappresenta il calcio italiano. Francesco infatti delizia il pubblico dai campetti, grazie all’iscrizione nella Lega calcio a 8, con la sua squadra Totti Sporting club, nome del centro sportivo.



Nel corso di un’intervista non ha escluso la possibilità di tornare in giallorosso nelle vesti di dirigente. “Se dovesse arrivare una telefonata, gli parlerò, valuterò. Mai dire mai“. Riferendosi alla nuova proprietà guidata da Friedkin. Un legame d’amore e di tanta passione quello tra Totti e la Roma. Una storia che non sarebbe mai terminata. Totti però non ha mai nascosto che in passato ha ricevuto delle offerte da grandissimi club, società in grado di sborsare tantissimi soldi. Però come nella vita, l’amore e il cuore prevalgono sempre nelle decisioni di questo genere.

Un amore che Francesco Totti racchiude in questa frase: “Non avrei mai potuto trovare una società come la Roma“. Non dice nulla ma allo stesso tempo la dice lunga sull’importanza della compagine giallorossa. Racchiude l’essenza della sua magnifica avventura. Attualmente la Roma è in un momento altalenante in campionato e in Europa League ha trovato un avversario ostico che conosce molto bene la competizione. Francesco afferma però che nonostante ciò, raggiungere il quarto posto e vincere l’Europa League è possibile. L’importante,secondo l’ex capitano, è restare uniti fino alla fine della stagione. Parole da vero leader, insomma.