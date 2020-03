Futuro Roma: Fonseca resta

Il Coronavirus sta debellando il mondo e anche il calcio sta avendo le sue ripercussioni.

Non si è ancora stabilito se la stagione possa avere una conclusione e ci si interroga sulle date per ricominciare.

Per quanto concerne il futuro in casa Roma col passaggio di proprietà che deve ancora essere ratificato l’allenatore sarà sempre Paulo Fonseca, indipendentemente dagli eventuali prossimi risvolti.

Il mister portoghese in questi mesi si è comportato abbastanza bene a livello di gioco ed anche di risultati, provando a riportare dopo 2 anni i giallorossi in Champions League, raggiungendo sinora il quinto posto in campionato e gli ottavi di finale in Europa League.

In questo difficile momento per tutti, il mister è a casa come tutti i calciatori della Roma e spera che le attività possano al più presto esser riprese.

Paulo Fonseca è però sempre in collegamento coi suoi collaboratori e la sua squadra che per quanto possibile si allena da casa.

Il trainer portoghese ha ancora 1 anno di contratto con la Roma ed anche se in questo scorcio del 2020 la squadra ha avuto degli sbandamenti vuole onorarlo sino in fondo.

Del resto con le sue abilità ed il suo gioco, mister Fonseca ha pienamente convinto e la forzata sosta ha un po rallentato il buon momento essendo reduce da 2 vittorie in campionato e neanche il futuro passaggio da Pallotta a Friedkin può ostacolarlo.