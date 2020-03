Giudice Sportivo, gli squalificati per la 27° di Serie A: assenti diversi big, pesa l’emergenza ‘coronavirus’

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in vista del ventisettesimo turno di Serie A. In totale i giocatori squalificati sono quattro, tutti per una giornata di gioco effettivo. A questi vanno aggiunti quei giocatori che, per via dell’emergenza coronavirus, non hanno potuto ancora scontare la loro sanzione. Per questo motivo il numero totale sale a dieci. Di seguito l’elenco completo dei giocatori squalificati

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA DI GIOCO EFFETTIVO

Bani (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Joao Pedro (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Santander (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, già diffidato (Quinta sanzione);

Schouten (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione);

Oltre a questi quattro giocatori, come accennato poc’anzi, ci sono altri cinque elementi di Serie A che non hanno ancora scontato il loro turno di squalifica per via dei rinvii delle ultime due giornate di Campionato. Di seguito quindi l’elenco di quei giocatori che saranno comunque costretti a non scendere in campo il prossimo week end.

Mateju (Brescia)

Dalbert (Fiorentina)

Strefezza (Spal)

Murru (Sampdoria)

Veloso (Verona)

Ramirez (Sampdoria)