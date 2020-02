Gladiator-Taranto. Alle ore 14.30 allo stadio ‘Mario Piccirillo’ di Santa Maria Capua Vetere il Gladiator di mister Pasquale Borrelli ospita il Taranto di mister Luigi Panarelli, il match è valido per la 26.a giornata del girone H del campionato di Serie D. I campani sono in buona posizione di classifica, infatti occupano l’8.a posizione con 32 punti (8 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte) e sono reduci dal pareggio esterno del ‘Curlo’ contro il Fasano (0-0). Gli ionici occupano la 6.a posizione con 39 punti (12 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte) e sono reduci dal pareggio interno dello ‘Iacovone’ contro il Bitonto (0-0), Taranto che non vince in campionato da 3 partite e si è fatto scavalcare in classifica dal Casarano. In casa Taranto in settimana è circolata la voce su un presunto interessamento dell’ex direttore generale della Casertana e dell’Avellino, Aniello Martone, in merito ad un suo possibile interesse verso il Taranto ma il diretto interessato ha smentito questo accostamento alla società ionica.

Per questa trasferta in terra campana, il tagliando del biglietto dello stadio ‘Piccirillo’ è di circa 11, 50 € compresa la prevendita e sarà possibile acquistare il biglietto anche direttamente al botteghino dello stadio (tuttocalciopuglia.com). Gladiator-Taranto sarà diretta dal signor Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa, coaudiuvato dai signori Lorenzo Concari di Parma e Alberto Amoroso di Piacenza.

Gladiator-Taranto, come seguire il match in tv e streaming

Gladiator-Taranto, info diretta tv e streaming. Questa gara della 26.a giornata del girone H di Serie D, calcio d’inizio alle ore 14.30, verrà trasmessa in diretta da Studio 100, canale 15 del digitale terrestre ma sarà possibile seguire la gara anche in differita sempre su Studio 100. Per chi volesse seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sfida, potrà seguire gli aggiornamenti testuali sulle pagine Facebook delle due squadre o seguire il match sulla pagina Facebook di Studio 100.