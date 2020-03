Godin-Manchester United: i Red Devils chiedono informazioni sul difensore dell’Inter

Una volta che verrà ceduto dall’Inter nei prossimi mesi, potrà dirsi materializzato il flop di Diego Godin in Serie A. L’indiscutibile forza ed esperienza che contraddistinguono il calciatore uruguaiano, non hanno fatto la differenza nell’Inter di Antonio Conte. Com’è noto, le prestazioni dell’ex centrale difensivo dell’Atletico Madrid non hanno soddisfatto l’allenatore pugliese, il quale ha spesso sostituito Godin con il giovane Bastoni. La difesa a 3 si addice poco al classe 1986 che a fine stagione cambierà aria quasi sicuramente.

Secondo quanto riporta il giornale spagnolo AS, sulle tracce di Godin ci sarebbe il Manchester United di Solskjaer. La società inglese ha speso montagne di soldi negli ultimi anni per rinforzare il reparto difensivo, ma gli sforzi sembrano essere andati in vano. La goccia che sembra aver fatto traboccare il vaso è stato l’acquisto di Maguire, pagato a peso d’oro nella scorsa sessione di mercato.

Coppia Maguire-Godin per il Manchester United?

L’obiettivo di Solskjaer è quello di formare una coppia Maguire-Godin per il prossimo anno, in modo da affiancare all’inglese un difensore con maggiore esperienza come Godin. Con ogni probabilità, lo United finirà per cedere lo svedese Lindelof. Assolutamente deludente in Premier League tra le fila del club di Old Trafford. Le pretendenti per Godin dunque non mancano e sia l’Inter che il calciatore, possono sfregarsi le mani in vista della prossima estate.