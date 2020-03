L’emergenza Coronavirus ha sicuramente destabilizzato l’intero mondo del calcio europeo: una situazione complicata che ha comportato rinvii, recuperi, porte chiuse e un calendario che ora come ora sembra una vera e propria polveriera. Oltre al campionato italiano, sono state prese delle misure abbastanza particolari sia in Champions League che in Europa League, e per quanto concerne l’Atalanta, si giocherà la gara di ritorno degli ottavi contro il Valencia senza pubblico (né per i padroni di casa, né per gli ospiti). A fronte di questa situazione, attraverso il portale tedesco Sportbuzzer, ha parlato l’esterno sinistro della Dea Robin Gosens (autore di una grandissima stagione sotto tutti i punti di vista): tra precauzioni e la mancata possibilità di poter giocare in uno stadio praticamente vuoto.

LE PAROLE DELL’ESTERNO DELL’ATALANTA ROBIN GOSENS

SITUAZIONE ABBASTANZA DELICATA, MA UN PECCATO NON GIOCARE A PORTE APERTE – “Siamo già in un punto abbastanza focale in Lombardia, dove il numero dei contagi in Italia è sicuramente maggiore. Situazione molto particolare e delicata, ma il problema non è tanto a causa del pericolo, ma fino a quando questa storia andrà avanti. Gara contro il Valencia a porte chiuse? Essendo calciatore, dal mio punto di vista è ovviamente brutto giocare una partita di Champions League in uno stadio praticamente vuoto, anche perché si perde più l’aspetto emozionale che rende questa partita assai importante”.