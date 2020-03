Giovedì decisivo per la seconda finalista di Coppa del Re in Spagna. La semifinale di ritorno che andrà di scena il 5 marzo, vedrà di fronte il Granada e l’Athletic Bilbao. I baschi si sono imposti nel match d’andata al San Mames per 1-0, grazie a una rete di Muniain. Risultato risicato e che non garantisce assolutamente nulla alla squadra di Garitano, balzata sui giornali nelle ultime ore per via dell’interessamento nei confronti di Gonzalo Higuain per la prossima stagione.

I baschi sono i favoriti, ma il Granada è un’avversario tosto e letale. In classifica nella Liga occupa una posizione migliore rispetto al Bilbao, essendo a nono posto con 37 punti. Tre in più dei biancorossi, decimi. Una sfida che per i valori in campo parte più o meno alla pari, anche se la vittoria del Bilbao nella gara d’andata da qualche chance in più a Williams e compagni. Lo stato di forma delle due squadre, sembra pendere a favore del Granada: due vittorie e un pari per gli uomini di Martínez nelle ultime tre gare, mentre il Bilbao viene da una vittoria preceduta da due sconfitte in Liga. Calcio d’inizio ore 21, giovedì 5 marzo.

Granada-Athletic Bilbao streaming e diretta tv, dove vedere Coppa del Re giovedì 5 marzo

Il match di Coppa del Re, Granada-Athletic Bilbao, in programma giovedì 5 marzo alle ore 21, non sarà trasmesso in diretta tv da nessuna emittente italiana. DAZN e Mediaset detengono i diritti della Coppa del Re, ma la competizione sarà visibile solamente in paesi esteri come Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Giappone. Consigliamo agli appassionati di collegarsi alle pagine Facebook e Instagram delle due squadre, così da seguire la diretta live del match.