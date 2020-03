Seconda settimana in cui ci troviamo a dover fronteggiare una crisi nazionale senza precedenti, secondo giorno dall’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per cui tutta l’Italia è definita zona rossa, in tutto questa ennesima giornata nera per l’economia del Paese per la borsa per i commercinati e gli imprenditori di tutte le categorie. I vertici di ogni settore e categoria tra cui,certamente, anche quelli dello sport e del calcio alle prese con una situazione del tutto imprevedibile.

Andando al campionato

, ipotesi play off per l’assegnazione del titolo e play out per la lotta retrocessione ipotesi annullamento campionato o ancora ipotesi adozione classifica attuale, tutte ipotesi per l’appunto che difficilmente troveranno in accordo tutte le squadre. La domanda quindi sorge spontanea. Davvero ha senso disputare i campionati europei? In che clima potrebbe organizzarsi e completarsi uno degli eventi calcistici più attesi in un torneo senza sede fissa con continui spostamenti? Non sarebbe più idoneo garantire il regolare svolgimento dei campionati nazionali e successivamente trovare una soluzione per la disputa dei campionati europei? Anche queste trattasi di ipotesi che sicuramente dovranno avere a che fare con la diffusione di una forma virale che ahimè non può avere una fine programmata, ma con la speranza che le misure restrittive adottate dagli organi preposti possano contrastarla.