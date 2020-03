Havertz-Juventus: il tedesco impressiona e i bianconeri lo vogliono portare a Torino

Che il suo talento fosse cristallino, nessuno l’ha messo mai in dubbio. Nemmeno la Juventus di Maurizio Sarri. La classe del tedesco in forza al Bayer Leverkusen, Kai Havertz, ha stregato la dirigenza bianconera. Il giovane classe 1999, sta continuando a stupire in patria e in Europa. Le sue giocate così come i suoi gol, sono sempre più determinanti e la Germania stessa di Low ne sta facendo tesoro. Havertz è destinato a diventare uno dei calciatori più forti del mondo e la Juventus vuole giocare in anticipo: portarlo a Torino già a partire da giugno.

Sarri lo vuole a tutti i costi, magari per formare – o sostituire – Paulo Dybala. Entrambi hanno talento da vedere e se integrati bene, formerebbero una coppia di talento imprevedibile. Destinata a infuocare le platee europee e non solo italiche. Ciò però che ostacolerà l’acquisto del tedesco sarà il prezzo del suo cartellino: 80 milioni di euro, destinati a salire qualora Euro 2020 si giochi, magari con un Havertz protagonista della competizione. Il Leverkusen non vuole lasciar partire il proprio talento facilmente, ritenuto un tassello fondamentale della squadra di Bosz. Vittoriosa ieri una Scozia per 3-1 sul campo dei Rangers di Gerrard. Ogni gol realizzato da parte di Havertz, equivale a un’aumento della sua valutazione di mercato. Sarri spera che si fermi…a Torino.