Higuain-Athletic Bilbao: i baschi sono in corsa per l’argentino della Juventus?

La stagione di Gonzalo Higuain, non può certamente considerarsi quella della rinascita nella Juventus. Il bomber argentino ha dimostrato di essere decisivo in alcune gare importanti, ma il suo apporto non è stato continuo come l’inizio di stagione poteva lasciar presagire. Qualche fiammata, il numero 21 bianconero l’ha fornita ai propri tifosi. Ma era solo un fuoco di paglia. 32 presenze e 8 gol totali tra campionato e coppe, non sono un bottino misero e El Pipita è stato utile in molti frangenti, ma ciò potrebbe non bastare alla Juventus.

La società bianconera ascolterà le eventuali offerte che arriveranno per lui a fine stagione e dall’Argentina balza una notizia clamorosa: l’Athletic Bilbao sarebbe sulle tracce dell’ex Real Madrid. TyC Sport riporta di un’interessamento da parte dei baschi, i quali nella propria rosa vogliono solamente calciatori baschi o di origine. Una tradizione alla quale tifosi e dirigenti tengono troppo, e l’eventuale acquisto di Higuain non fa eccezione.

Origini basche per il bomber argentino

Infatti, Higuain avrebbe delle origini basche, in quanto il suo bisnonno paterno avrebbe tali origini. Il contratto dell’attaccante con la Juventus, scade nel 2021 e i bianconeri potrebbero prendere la palla al balzo per fare cassa con la cessione del classe 1987. Ritorno in Liga dunque per Higuain, dopo aver vestito in passato la maglia del Real Madrid, dal 2007 al 2013.