Hleb invita Messi e Ronaldo ad andare in Bielorussia: “Qui si gioca!”

Non sarà facile per due campioni come Cristiano Ronaldo e Leo Messi, rimanere lontano dai campi da gioco per tanto tempo. I due rivali storici sono costretti a rimanere nelle proprie abitazioni, rinchiusi per colpa di questo coronavirus capace di cancellare il calcio internazionale, così come tutto lo sport praticamente. La Bielorussia – irresponsabilmente – non ha voluto chinare il capo nei confronti del COVID-19, continuando a disputare il campionato nazionale come se niente fosse. Match a porte aperte nel campionato bielorusso, hanno destato stupore e rabbia in tutto il mondo, ma loro non ne vogliono sapere di smettere. Si continua.

L’ex calciatore di Arsenal e Barcellona, Aleksandr Hleb, ha consigliato ai due campioni del calcio mondiale di venire in Bielorussia, così da poter giocare e prepararsi al meglio per il rientro nei loro rispettivi club. Hleb ha rilasciato un’intervista al Sun, parlando del calcio del suo paese:

“Ora tutto il mondo sta guardando il calcio bielorusso. Tutti dovrebbero accendere il televisore e guardarci. Quando nella scorsa stagione il campionato NHL ha chiuso, molti giocatori di hockey su ghiaccio sono venuti in Russia a giocare. Magari ora Lionel Messi e Cristiano Ronaldo potrebbero venire in Bielorussia. Ci pensate?”.

Riusciranno CR7 e la pulga a rimanere senza calcio per tutti questi mesi? In caso negativo, la Bielorussia li aspetta.