I campionati di calcio sospesi in Europa

Campionati di calcio sospesi. Il coronavirus si sta facendo largo anche nel mondo del calcio, principalmente dopo la dichiarazione da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarando il coronavirus “pandemia”, infatti si sta andando verso un’unica direzione: campionati di calcio sospesi ovunque o quasi. In principio è stata la Svizzera a sospendere il calcio in patria, poi è stata la volta dell’Italia che ha vietato qualsiasi attività sportiva sino al 3 aprile e dopo il caso di coronavirus nel Real Madrid per quanto riguarda il basket che ha costretto in quarantena anche i componenti dello staff della squadra di Zinedine Zidane, anche la Spagna ha sospeso Liga e Liga 2 per due settimane. Nelle ultime ore sono stati sospesi anche i campionati per quanto riguarda Portogallo (a tempo indeterminato) e Olanda (sino al 31 marzo) ma molte federazioni stanno andando verso la sospensione del campionato in tutta Europa con la Uefa che deciderà sul da farsi martedì 17 marzo per salvaguardare competizioni come Champions ed Europa League e con lo slittamento di Euro 2020 sempre più propabile, soluzione che consentirebbe la conclusione dei vari campionati tra maggio e giugno. Attualmente i campionati più importanti in cui si dovrebbe giocare nel wekkend sono: Premier League, Bundesliga e Ligue 1 con le gare che si giocheranno tutte a porte chiuse.

Campionati di calcio sospesi in Europa

Ecco un elenco dei campionati di calcio sospesi in Europa e quelli dove si giocherà regolarmente (poche eccezioni) o a porte chiuse:

Premier League: porte chiuse;

Bundesliga: porte chiuse;

Ligue 1: porte chiuse;

Serie A: sospesa;

Liga: sospesa;

Primeira Liga (Portogallo): sospesa;

Eredivisie (Olanda): sospesa

Scozia: si gioca regolarmente;

Irlanda: si gioca regolarmente;

Austria: sospeso;

Danimarca: sospeso;

Belgio: porte chiuse;

Grecia: porte chiuse;

Croazia: porte chiuse.