Ibrahimovic-Milan addio a fine stagione? Se arriva Rangnick, lo svedese non resterà

Potrebbe durare pochi mesi la seconda esperienza di Zlatan Ibrahimovic nel Milan. Da quando è arrivato lo svedese, i rossoneri sono tornati protagonisti in Serie A, inanellando una serie importanti di risultati utili consecutivi. Zlatan ha dato la giusta carica e la giusta esperienza in campo di cui il Milan di Pioli aveva bisogno. A fine stagione però, la società rossonera non sembra intenzionata a proseguire con l’attuale allenatore rossonero. Con ogni probabilità, Pioli verrà sostituito da Rangnick, tecnico tedesco che tanto piace all’amministratore delegato del Milan, Gazidis. La scelta Rangnick, cozzerebbe pure con quelle di Boban e Maldini. Anche loro destinati a lasciare a fine stagione, per via di queste divergenze con Gazidis e l’attuale società Elliot.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’arrivo dell’ex allenatore dello Schalke 04, incentiva l’acquisto di calciatori molto giovani su cui puntare per il futuro. Se arriverà il tedesco il panchina, Ibra farà dunque le valige verso altre destinazioni. Magari tornerà in Svezia per riappacificarsi con il suo Malmoe, dopo le polemiche per questione Hammarby. Dove Zlatan è diventato co-proprietario del club svedese, rivale del Malmoe. Un ritorno romantico ma che si preannuncia molto burrascoso, in caso si verifichi. Ipotesi improbabile? Quando si parla di Zlatan Ibrahimović, niente è impossibile.