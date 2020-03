Icardi e Kane: la Juventus sogna uno dei due, ma occhio al Real Madrid

L’addio di Gonzalo Higuain sembra oramai imminente e la Juventus di Maurizio Sarri è oramai orientata verso un’attaccante giovane che possa sostituire El Pipita. I nomi che gravitano in casa bianconera sono principalmente due: Mauro Icardi e Harry Kane. Mesi fa, l’argentino sembrava destinato a essere riscattato dal PSG, squadra in cui è in prestito dall’Inter in questo momento. Il suo rendimento a Parigi era decisamente buono e la sua permanenza nei parigini era quasi assicurata. Poi però è arrivato un calo drastico del rendimento, coinciso con dei malumori di spogliatoio con i due big Neymar e Kylian Mbappe. Nelle ultime gare prima della sospensione, Maurito è finito in panchina per far spazio a Cavani. Ciò ha portato ulteriori “mal di pancia” all’argentino, oramai destinato a un rientro anticipato in Italia.

Salgono invece le quotazioni di Harry Kane. La Juventus lo preferisce a Icardi e nonostante i ripetuti infortuni, il bomber inglese del Tottenham è monitorato con molta attenzione dai bianconeri. Gli Spurs non vorrebbero privarsi di lui ma i i dubbi riguardo i troppi acciacchi, potrebbero portare a una cessione da parte del club londinese. Su entrambi i bomber, la Juventus dovrà fronteggiare un’avversario assolutamente non semplice: il Real Madrid.

Perez vuole sostituire Benzema nella prossima stagione

Le merengues stanno seguendo Lautaro Martinez dell’Inter per il dopo Benzema, ma qualora l’operazione saltasse, Icardi e Kane sono certamente delle valide alternative. Nelle ultime ore, le quotazioni nei confronti di Icardi sembrano salire sempre di più a Madrid. In estate, la sfida Juventus-Real Madrid sul mercato sarà certamente molto accesa sul fronte offensivo.