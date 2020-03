Il Bologna riprenderà ad allenarsi il 19 marzo

Come ampiamente raccomandato dalla Lega di Serie A, le squadre che non disputano le Coppe sono intimate di sospendere gli allenamenti; tra queste società anche il Bologna si è avviato verso questa direzione; ai giocatori è stato pregato di non rientrare nelle proprie residenze e di non avere contatti non necessari. Sinisa Mihajlovic è rientrato a Roma dalla sua famiglia e in questa emergenza non è opportuno chiedere spostamenti ad un soggetto che sta combattendo una malattia come la leucemia con difese immunitarie praticamente nulle; salvo nuove disposizioni, gli allenamenti riprenderanno il 19 marzo.

Si spera che queste misure bastino a contenere il Coronavirus. Purtroppo anche in serie A è arrivato il primo caso e si tratta di Daniele Rugani giocatore della Juventus; la società sarà costretta ad applicare il protocollo con la quarantena prevista così come l’Inter che ha giocato la partita contro i bianconeri domenica sera con i giocatori nerazzurri che potrebbero aver contratto il virus auspicando che il contagio non sia avvenuto.

Inutile chiedersi che cosa potrebbe avvenire in futuro ed è sempre più a rischio l’ipotesi che la Serie A finisca regolarmente; lo stesso discorso vale anche sulla Champions League ed Europa League; e ora non è escluso che gli Europei possano essere slittati o forse rinviati.