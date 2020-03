Il Cagliari esonera Maran: ora è ufficiale

Ora è ufficiale: Rolando Maran non è più l’allenatore del Cagliari. La società ha emesso un comunicato ringraziandolo per l’impegno e professionalità profusi dal primo giorno del suo arrivo in Sardegna. Eppure gli isolani, dopo le prime due sconfitte iniziali contro Brescia e Inter , si erano rivelati la sorpresa del campionato arrivando a toccare il quarto posto, frutto delle vittorie contro Fiorentina, Atalanta e un 4-3 contro la Sampdoria che ricordiamo che erano sotto 1-3 fino al 70′: merito anche del mercato estivo operato dal presidente Tommaso Giulini che ha portato giocatori del calibro di Naingolaan (un ritorno), Simeone più la continuità di prestazioni da parte di Joao Pedro. Dalla sconfitta in rimonta contro la Lazio, i meccanismi sembrano essersi inceppati come dimostrano le ultime 12 partite senza vittoria; un peccato per il tecnico trentino concludere una stagione anticipatamente quando fino a poco tempo fa si poteva dire trionfale.

Ora la società è a caccia del sostituto e dalle ultime indiscrezioni il profilo che piace è quello di Walter Zenga, promuovendo come vice l’allenatore della Primavera Max Canzi. Il presidente Giulini è rimasto colpito dai risultati positivi ottenuti da quest’ultimo col Cagliari Primavera e vorrebbe testarlo tra i grandi ma avrà bisogno di una guida che potrebbe essere l’ex portiere dell’Inter: l’alternativa ma più defilata era Francesco Guidolin dove sarebbero sorti dei problemi riguardo all’ingaggio. Ora a Zenga il compito di risollevare mentalmente una squadra caduta in una crisi profonda per non rovinare totalmente il prosieguo della stagione; non ci sono rischi di retrocessione (+10 sul Genoa) ma comunque meglio riprendere il cammino il più presto possibile per finire onorevolmente.