Il calcio e’ democrazia e L’ Atalanta merita di essere in champions.

Fanno male le parole dette dal giovane rampollo di casa Agnelli, che vorrebbe insieme ai suoi amici blasonati ridurre il calcio ad un lotto di poche squadre iper-ricche che si affrontano tra di loro solo in virtù del fatturato e degli investimenti che esse fanno.

Da quando è nato il calcio abbiamo sempre assistito a delle favole sportive, che attraverso i vari interpreti, hanno fatto sognare intere generazioni di tifosi.

Nel caso specifico L’Atalanta delle meraviglie sta dimostrando , pur non avendo gli stessi mezzi economici della Juve, di meritare più di tutte la champions con calcio stellare e spettacolare, che rischia di proiettarla tra le prime otto in Europa qualora superasse indenne il ritorno di Valencia.



Ho sempre visto il gioco del pallone come un vero e proprio ascensore sociale o strumento altamente democratico, dove ogni squadra potrebbe raggiungere i traguardi attraverso il campo e potrei citare mille esempi, ma preferisco essere tutto per la Dea ed esprimere la mia devozione e gratitudine per le gesta sportive che da alcuni anni stanno compiendo.

Trovo ridicolo sentire che siccome altre squadre per alcuni anni hanno tenuto alto il ranking italiano debbano essere di diritto ammesse alle future competizioni.

Poi per quanto riguarda la mancanza di storia continentale dei bergamaschi, vorrei ricordare ai più giovani e a chi ha poca memoria che gli orobici nel 1989 arrivarono in semifinale di coppa delle coppe allenati dal compianto Emiliano Mondonico, pur giocando in serie b, dando lustro e onore al calcio italiano allora il migliore del mondo. Quindi in un certo senso, anch’essi hanno una tradizione da raccontare.

Da sportivo spero che la Superlega non nasca mai , altrimenti sai che noia a vedere sempre le stesse squadre che si affrontano tra di loro anche se piene zeppe di campioni.

Il calcio è malato perché anche se le società che dominano il mondo attuale sono piene di debiti enormi, vengono viste come modelli da seguire.

Alla Juve sta andando male l’investimento di Ronaldo perché non ha portato la tanto agognata champions in bacheca e spero che ci riesca quest’anno con Sarri e posso anche capire che Agnelli voglia tutelare i suoi investimenti presenti e futuri, ma decidere a tavolino chi deve o non partecipare alle competizioni più importanti lo trovo ingiusto e settario, perché non sempre chi ha più soldi e mezzi capisce più di altri che ne hanno di meno .

Ignorare o sottovalutare la grandezza di questa Atalanta che se fosse un vocabolo della Treccani significherebbe “squadra che attraverso il suo allenatore e la sua società da anni sta dimostrando di saper giocare a calcio meglio delle compagini dei ricchi e potenti e che riesce a generare stupore e felicità in tutti i suoi tifosi e non che la guardano sul campo e in TV”.



Sperando che il coronavirus riporti tutti con i piedi per terra auspico a tutto il movimento di dare il reale valore a questo sport unico e di invertire la rotta e pagare il giusto a tutti gli addetti ai lavori perché nella vita le priorità sono altre e magari dare 120milioni di euro ad un virologo piuttosto che a un calciatore seppur fortissimo come potrebbe essere Cr7, ecco questo sul serio farebbe aumentare il ranking del nostro paese nel mondo visto che in 1 settimana siamo passati ad essere degli indesiderati planetari .

Pertanto glorifico e sogno altre realtà in Italia come quella di Gasperini e dei Percassi per tenere alto il punteggio del Belpaese calcistico, che sanno dare il valore alle persone e alle cose regalandoci sogni e speranze per il futuro.

Il monte ingaggi bianconero ammonta a 294milioni lordi e quello dei bergamaschi a circa 36 ,sempre lordo.

Nell’ultima stagione solare del 2018 le squadre di serie A che hanno avuto il miglior utile sono state il Napoli e L’Atalanta, rispettivamente con 29.16 e 23.96 milioni di euro, mentre per la Juve si registra un segno meno da 39.9milioni,quindi cari bergamaschi, meritate più di ogni altra società italiana questa partecipazione in Europa anche dal punto di vista economico e dei bilanci in attivo.👏👏👏👏👏👏👏👏👏