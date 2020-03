L’azienda calcio sembrava una macchina da guerra prima della pandemia, un’ armata invincible, ma adesso non ha armi per difendersi se non quella di chiudere in anticipo i battenti ed isolare tutti gli addetti ai lavori dai contatti, mostrando anch’essa di essere fragile .

La questione ingaggi inoltre non è bella da vedere e sentire in tv o leggerla sui vari quotidiani cartacei e online,e udire questa categoria di privilegiati lamentarsi del taglio o della sospensione degli stipendi, è un dolore al cuore per quelle persone che in questo momento stanno lottando, spesso senza mezzi adeguati, per garantirci la salute e la vita rischiando la propria.Non parlo delle categorie inferiori(che vanno tutelate) dove si guadagna molto di meno ma delle elite che non conoscono ritegno.

Siamo arrivati al punto di non ritorno,

dove cambiare modo di vedere la società fara’ la differenza, dando il giusto valore ad un gioco e a chi lo pratica è riconoscere una buona volta i diritti e il rilievo di tutte quelle categorie sottopagate, dai ricercatori agli infermieri(per citarne alcune), che negli ultimi decenni sono state umiliate e schiacciate dall’iniquità di un sistema economico che ha premiato più gli incompetenti e gli ignoranti piuttosto che studiosi di ogni ordine e grado.

Stendiamo inoltre un velo pietoso sulle corsie preferenziali che hanno avuto i calciatori(così come molti politici non in prima linea) per il tampone a discapito dei medici e degli infermieri e delle persone malate seriamente in casa .

Impareremo questa lezione dopo la tempesta? A questa domanda non so rispondere perché solo Dio sa quando ne usciremo e il come .

La fabbrica perfetta del pallone è crollata in ogni nazione, anche in quelle più ricche e prima della grande paura presentava queste classifiche, che tra poco vi elencherò, in cui venivano osannati come degli Dei i vari campioni che vi partecipavano.

Partendo dalla situazione italiana e passando per quella spagnola, inglese, tedesca e finendo con quella francese, ecco come eravamo noi fans fino a poco tempo fa ,ovvero chi seguivamo come fosse una cosa indispensabile di vita o di morte ,e visto l’accaduto un po’ me ne vergogno.

Il gioco del calcio è vita, lo approvo, è utile ma deve avere il suo giusto riconoscimento e non gonfiato ad arte per trarne profitti ingiustificati con la logica dei diritti tv; non puoi valutare un campione 100 o 200 milioni di euro se poi non riesci a bilanciare il rapporto con le categorie sanitarie e di fior di professionisti, che sul serio mandano avanti la vita e la società salvando anche le persone;potrei citare anche la categoria dei giornalisti sfruttati e sottopagati che dopo molti anni di onorato servizio fanno la fame o quasi ,ma andiamo avanti e auguriamoci che aumentino sul serio i salari a tutti in futuro.

L’italia è stata la prima a sospendere il campionato dopo le prime avvisaglie del pericolo , e all’8 marzo era cosi la classifica:

1 Juventus 63pt.

2 Lazio 62pt.

3 Inter 54pt.

4 Atalanta 48pt.

5 Roma 45pt.

6 Napoli 39pt.

7 Milan 36pt.

8 Verona 35pt.

9 Parma 35pt.

10 Bologna 34pt.

11 Sassuolo 32pt.

12 Cagliari 32pt.

13 Fiorentina 30pt.

14 Udinese 28pt.

15 Torino 27pt.

16 Sampdoria 26pt.

17 Genoa 25pt.

18 Lecce 25pt.

19 Spal 18pt.

20 Brescia 16pt.

Marcatori principali:

Immobile-Lazio 27 reti

Ronaldo -Juve 21 reti

Lukaku-Inter 17 reti

Joao Pedro-Cagl. 16 reti

Ilicic-Atalanta 15 reti.

Spagna- liga:

1 Barcellona 58pt.

2 R.Madrid 56pt.

3 Siviglia 47pt.

4 R.Sociedad 46pt.

5 Getafe 46pt.

6 At.Madrid 45pt.

7 Valencia 42pt.

8 Villareal 38pt.

9 Granada 38pt.

10 At.Bilbao 37pt.

11 Osasuna 34pt.

12 R.Betis 33pt.

13 Levante 33pt.

14 Alavés 32pt.

15 Valladolid 29pt.

16 Eibar 27pt.

17 Celta Vigo 26pt.

18 Maiorca 25pt.

19 Leganes 23pt.

20 Espanyol 20pt.

Marcatori:

Messi 19 reti

Benzema 14 reti

Suarez 11 reti

Perez 11 reti

Moreno 11 reti.

Inghilterra- Premier League:

1 Liverpool 82pt.

2 Man.City 57pt.

3 Leicester 53pt.

4 Chelsea 48pt.

5 Man.Utd 45pt.

6 Wolves 43pt.

7 Sheffield utd. 43pt.

8 Tottenham 41pt.

9 Arsenal 40pt.

10 Burnley 39pt.

11 Crystal P. 39pt.

12 Everton 37pt.

13 Newcastle 35pt.

14 Southampton 34pt.

15 Brighton 29pt.

16 West Ham 27pt.

17 Watford 27pt.

18 Bournemouth 27pt.

19 Aston Villa 25pt.

20 Norwich 21pt.

Marcatori:

Vardy 19 reti

Aubameyang 17 reti

Aguero 16 reti

Salah 16 reti

Ings 15 reti.

Germania-Bundesliga:

1 Bayern M. 55pt.

2 Borussia Dor. 51pt.

3 Lipsia 50pt.

4 Borussia Moen. 49pt.

5 Bayer Lev. 47pt.

6 Schalke 04 37pt.

7 Wolfsburg 36pt.

8 Friburgo 36pt.

9 Hoffenheim 35pt.

10 Fc. Colonia 32pt.

11 Union Berlino 30pt.

12 Eintracht Fr. 28pt.

13 Herta Berlino 28pt.

14 Augsburg 27pt.

15 Mainz 26pt.

16 Fortuna Duss. 22pt.

17 Werder Brema 18pt.

18 Paderborn 16pt.

Marcatori:

Lewandowski 25 reti

Werner 21 reti

Sancho 14 reti

Quaison 12 reti

Hennings 11 reti.

Francia-Ligue 1:

1 Psg. 68pt.

2 Marsiglia 56pt.

3 Rennes 50pt.

4 Lille 49pt.

5 Reims 41pt.

6 Nizza 41pt.

7 Lione 40pt.

8 Montpellier 40pt.

9 Monaco 40pt.

10 Angers 39pt.

11 Strasburgo 38pt.

12 Bordeaux 37pt.

13 Nantes 37pt.

14 Brest 34pt.

15 Metz 34pt.

16 Dijon 30pt.

17 Saint-Étienne 30pt.

18 Nimes 27pt.

19 Amiens 23pt.

20 Toulouse 13pt.

Marcatori:

Ben Yedder 18 reti

Mbappè 18 reti

Dembèlè 16 reti

Neymar 13 reti

Osimhen 13 reti.