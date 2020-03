Il Liverpool ritrova la vittoria: Salah e Mané completano la rimonta

Il Liverpool ritrova la vittoria in casa per due a uno, la numero 27 della stagione e vola a 82 punti in classifica. Numeri impressionanti per i ragazzi di Klopp, costretti a gestire il risultato con sofferenza contro il Bournemouth. Nonostante quest’ultimo aspetto, l’obiettivo fondamentale per i Reds era quello di ritrovare il sorriso davanti ai propri tifosi dopo l’ultima sconfitta in trasferta contro il Watford e quella in FA Cup contro il Chelsea.

Ritrovare la fiducia necessaria, per arrivare al meglio contro l’Atletico Madrid. Il ritorno si giocherà in casa, però è pur sempre la Champions e parliamo di un tentativo di rimonta-seppur minima-contro una squadra che sa chiudersi bene e di una certa esperienza in campo europeo. La prova contro il Bournemouth è importante per tanti aspetti. Innanzitutto avvicina Klopp al titolo in Premier (non da poco, vista la maledizione del campionato). Come secondo aspetto, è importante per il morale, per ritrovare il feeling all’interno dello spogliatoio. Come terzo aspetto, è stata una vittoria fondamentale per comprendere quanto sia utile vincere con sofferenza. Match come quello di oggi possono presentarsi spesso ed è giusto accettare queste prestazioni e questi risultati se si è consapevoli di avere un gioco e una identità.



A decidere la sfida sono stati i soliti Salah e Manè, autore quest’ultimo di una prestazione fantastica grazie anche alle tante occasioni create, su tutte l’incrocio su tiro a giro nel corso del secondo tempo. Insomma, una vittoria che fa ben sperare per la sfida in settimana al Cholo. I tre punti ottenuti con tale prestazione, rendono il Liverpool, consapevole del fatto che ci vorrà molto di più contro l’Atletico Madrid. Intanto, è giusto sottolineare che i Reds sono tornati. Per il Bournemouth la situazione è critica, invece: la zona retrocessione è molto vicina e servirà una sveglia già dalla prossima sfida, magari considerando la bella prestazione di Anfield.