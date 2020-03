Il messaggio di Caputo in Sassuolo-Brescia: “Andrà tutto bene, restate a casa”

Un gesto vale più di mille parole. Un gesto alle volte può valere più di un goal o di una giocata decisiva che permette di portare a casa la vittoria. Nell’ennesimo campo con atmosfera surreale va in scena Sassuolo- Brescia, match fondamentale per la zona salvezza, soprattutto per gli ospiti a caccia di una vittoria per uscire dal periodo di crisi. L’aspetto fondamentale da sottolineare non è la vittoria o la sconfitta del Sassuolo, soprattutto adesso, in un momento difficile per l’Italia e il mondo intero.

Il calcio porta distrazione, felicità e delusione solamente per novanta minuti, per questo Ciccio Caputo, attaccante nero-verde, ha deciso allo scadere del primo tempo di mostrare un cartello, un avviso per tutti gli italiani: “Andrà tutto bene, restate a casa”. Un messaggio forte e chiaro per ribadire ancora una volta quanto sia importante limitare gli spostamenti a causa della diffusione del Coronavirus. L’attaccante pugliese è uno dei tanti che in questo pomeriggio anomalo ha dato tale messaggio. Molti volti noti dello spettacolo infatti hanno fatto sentire la loro vicinanze al popolo italiano, invitandoli ad essere prudenti il più possibile.

“Il calcio è la cosa più importanti delle cose meno importanti” affermava Sacchi. Evidentemente Ciccio Caputo l’ha compreso pienamente. Sicuramente il messaggio è proprio questo: godersi lo spettacolo del calcio, con la consapevolezza di distrarsi anche per pochi minuti e affrontare la realtà con positività. Perchè ci piace pensare che alla fine andrà tutto bene.