Il Palermo chiama i tifosi rispondono



Domenica con un comunicato il Palermo chiama a raccolta i suoi tifosi a cantare l’inno sui balconi come se si trovassero dentro il Renzo Barbera. Il risultato è stato un video Flash Moab in cui si sono esibiti i giocatori e alcuni tifosi famosi tutti assieme con una sola fede, quella della maglia rosanero https://youtu.be/iREbS2h2vgE. Un coro che ha unito tutti come un coro da lontano che unisce, società e giocatori. Quello che si aspettava per concludere il campionato nel miglior modo possibile. Si presenta il giorno dove ci doveva essere Savoia-Palermo, scontro per la vetta della classifica, una delle partite di ritorno più attese di tutto il campionato.



Comunicato

“Cari tifosi, è dura senza le partite in questi giorni. Allora oggi, domenica, alle 15, proprio nel momento in cui di solito siamo sugli spalti a salutare l’ingresso in campo delle nostre aquile, affacciamoci al balcone e cantiamo il nostro inno. Sarà un momento per dire che in quella casa vive un vero tifoso rosanero e che presto torneremo ad abbracciarci sugli spalti. RIPRENDETEVI CON IL VOSTRO SMARTPHONE e condividete sui social il vostro coro. Taggate i nostri profili su Facebook e Instagram. Fatevi vedere! Ce ne ricorderemo per sempre”.