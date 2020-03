Le parole del numero uno della Juventus Andrea Agnelli nei confronti dell’Atalanta hanno fatto abbastanza discutere all’interno del mondo del pallone: una critica tanto pesante nella quale la meritocrazia conquistata sul campo lascia spazio agli aspetti economici e al denaro. In tanti si sono espressi sulla questione (a partire dagli ex calciatori della Dea fino ad arrivare a giornalisti e opinionisti), ma tra i tanti è arrivata anche la risposta del presidente della FIGC Gabriele Gravina che, attraverso Rai Sport, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla questione.

IL PRESIDENTE DELLA FIGC GRAVINA RISPONDE AD AGNELLI (E DIFENDE L’ATALANTA)

ATALANTA UN MODELLO, BISOGNA RISPETTARE I VALORI DELLA COMPETIZIONE – Riguardante le parole dette da Andrea Agnelli nei confronti dell’Atalanta, ecco le parole di risposta del presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Super Champions? È una situazione che la FIGC non può accettare , come le parole dette da Agnelli non possono essere accettate dai valori su cui si basa la competizione sportiva. Atalanta? Io stesso sono stato protagonista di una favola, tutto ciò è basato sugli stessi valori di cui sono le basi del mondo del calcio, la Dea ha dimostrato in Italia e in Europa di essere un modello: nella quale è stata costruita una delle più belle storie del calcio italiano e internazionale”