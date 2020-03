ANDREA AGNELLI E LE DICHIARAZIONI SULL’ATALANTA – Le parole di Andrea Agnelli nei confronti dell’Atalanta hanno fatto tanto discutere l’ambiente calcistico: andare a toccare una big del calcio italiano, mettendo in primo piano gli aspetti economici che quelli sportivi è stato certamente inopportuno e privo di obbiettività. Un discorso legato esclusivamente al denaro, nella quale “meriterebbero” di stare in alto soltanto squadre blasonate e ricche a livello di spese e di conti. Sui social in tanti si sono espressi contro il numero uno bianconero, e tra i tanti vi era anche presente un commento su Twitter da parte del sindaco di Bergamo Gori.

LA RISPOSTA AD AGNELLI DEL SINDACO DI BERGAMO GORI

MEGLIO L’ESITO DEL CAMPO DI GIOCO – Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, alla seguente dichiarazione di Andrea Agnelli, non è stato certamente a guardare, e quindi ha deciso di dire la sua opinione. Attraverso il social Twitter ha digitato tali parole nei confronti del numero uno bianconero: “Rispetto Andrea Agnelli ma proprio non sono d’accordo. All’élite dei ricchi e famosi preferisco di gran lunga l’esito del campo e il merito di chi, pur rappresentando “solo” una città di provincia, l’Europa s’è l’è guadagnata con sudore e fantasia. Si chiama sport“