Immobile attacca un medico inglese: “Sei una testa di c….”

“Gli italiani usano il coronavirus per fare siesta e non lavorare”. Così si era espresso Christian Jessen, dottore inglese e presentatore del programma Malattie imbarazzanti, a proposito dell’emergenza sanitaria che sta colpendo tutto il mondo e che ha costretto l’Italia alla quarantena. Ciro Immobile, tramite una storia Instagram, ha risposto pubblicamente a Christian Jessen: “Vallo a dire ai parenti delle persone morte o ai malati che lottano. Te lo dico col cuore, vai a c****e”.

Dura presa di posizione, dunque, di Ciro Immobile, attaccante della Lazio, attualmente in quarantena presso la propria abitazione. Uscita fuori luogo e ai limiti della decenza quella di Jessen, noto al grande pubblico per il programma Tv “Malattie imbarazzanti”. Da ricordare, inoltre, che il Coronavirus è in continua crescita anche in Inghilterra, non a caso si è pervenuti nella giornata di ieri alla sospensione della Premier League e di tutti i campionati minori. “In questa situazione senza precedenti, stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri club, il governo, la FA e EFL e possiamo rassicurare tutti sulla salute e sul benessere dei giocatori, dello staff e dei tifosi”, ha dichiarato l’amministratore delegato della Premier League Richard Masters. Nonostante le sfide, l’obiettivo della Premier League, si legge nella nota, è riprogrammare le partite rinviate, comprese quelle giocate dalle squadre dell’accademia.