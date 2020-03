Inter, addio a Pirelli? A fine anno in arrivo sponsor da 25-30 milioni di Euro

L’Inter di Steven Zhang è pronta a passare ad un nuovo sponsor entro la fine del 2020. La famiglia Suning dopo aver investito in mercato ed infrastrutture con un nuovo albergo in costruzione prossimo alla realizzazione nel centro sportivo di Appiano Gentile, dal punto di vista economico è pronta a fare un ulteriore sforzo e salto di qualità.

Inter, dalla stagione 2020-2021 nuovo sponsor sulle maglie ufficiali

In base a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la crescita del club nerazzurro è pronta non solo a partire dalle cessioni che potrebbero vedere cessioni definitive di calciatori importanti come Icardi (ancora sotto contratto con l’Inter ed in prestito al Psg) e Lautaro (il Barcellona è sulle sue tracce). Infatti l’Inter dopo tantissimi anni con il marchio Pirelli sulle divise ufficiali, è pronta a cambiare pagina con un nuovo sponsor in arrivo entro la fine dell’anno solare 2020 e con un nuovo sponsor che vedremo sulle divise dell’Inter a partire probabilmente dalla stagione 2020-2021 quando il contratto con Pirelli sarà concluso.

Inter, gli incassi ottenuti con Pirelli nelle ultime due stagioni

Se dovessimo prendere gli incassi che Pirelli ha garantito nelle ultime due stagioni (quella in corso compresa), possiamo considerare che nella stagione 2018-2019 l’Inter ha incassato una cifra vicina ai 19 milioni di euro, complice anche la qualificazione in Champions. Attualmente nella stagione in corso, l’Inter ha già incassato intorno ai 12,3 milioni di euro, cifra che si dovrebbe alzare in caso si porterà a termine la stagione in corso. Se prendessimo in considerazione anche i 12,5 milioni provenienti dalla Nike, l’Inter nel 2019-2020 incasserà intorno ai 25 milioni di euro. Dunque uno step a livello economico davvero importante per la società meneghina con il nuovo stadio sullo sfondo, infatti nel mese di aprile ci potrebbero essere novità con Inter e Milan che potrebbero presentare nuovi progetti.