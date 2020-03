Inter-Godin è rottura, il difensore vuole lasciare subito i nerazzurri

Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter dopo appena una stagione. E’ quanto ipotizza il quotidiano spagnolo “AS”, che dà seguito alle voci già emerse sulla stampa italiana. Da quando è arrivato all’Inter la scorsa estate, Diego Godin non è più stato quel leader sul campo che era all’Atletico Madrid. L’uruguaiano in Serie A non è riuscito a ripetersi, ha trovato difficoltà di ambientamento e si è visto superare nelle gerarchie di Antonio Conte di volta in volta da D’Ambrosio o Bastoni, collezionando solo 16 presenze e guardandosi ben 8 partite di campionato interamente dalla panchina. Solo 16 presenze fino a questo momento in campionato, mentre in 8 è rimasto per tutta la gara a osservare i compagni dalla panchina. Per questo sta pensando al suo futuro.

Godin via subito, il difensore vuole lasciare l’Inter

