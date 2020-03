L’Inter ha deciso, Musso il dopo Samir Handanovic: l’Udinese chiede 30 milioni

L’Inter ha deciso, Musso è il dopo Samir Handanovic: l’Udinese chiede 30 milioni. Juan Musso è l’uomo individuato dall’Inter per sostituire Samir Handanovic, e per affiancarlo dalla prossima stagione. Ma l’Udinese tentenna e spara alto… La situazione attuale.



Inter, Musso il nome per il post Samir Handanovic ma l’Udinese chiede molto

L’Inter, prima della stop del campionato, ha toccato con mano l’importanza di Samir Handanovic al momento del suo infortunio. Daniele Padelli non ha dato alla squadra la sicurezza dello sloveno ed i nerazzurri dalla prossima stagione in poi vogliono cautelarsi. Sia per avere un ricambio in situazione di emergenza, sia per sostituire nel giro di un paio di anni la titolarità di Handanovic, che va per i 36 anni. Ed il portiere individuato dal club milanese ha già un nome ed un cognome: è Juan Musso.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’argentino è stato visionato più volte, lui stesso sa dell’apprezzamento dei nerazzurri. Ma il grande ostacolo attualmente rimane la resistenza dell’Udinese e la valutazione che il club friulano fa del cartellino di Musso: 30 milioni di euro. Una cifra che spaventa i nerazzurri, soprattutto perché all’inizio Musso coprirebbe il ruolo di vice-Handanovic.

Ma Ausilio e Marotta potrebbero inserire qualche contropartita, come ad esempio Ionut Radu, portiere che attualmente milita in prestito al Parma, ma che cerca una sistemazione definitiva per trovare spazio e continuare la sua crescita. Questa è quindi la strategia dell’Inter per abbassare le pretese dell’Udinese e avere già dalla prossima stagione la coppia Handanovic-Musso a difendere la porta di Antonio Conte.