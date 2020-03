L’Atalanta di Gian Piero Gasperini è ai quarti di finale della UEFA Champions League. Un risultato assolutamente straordinario che sottolinea la grandezza dei nerazzurri: vincitori contro il Valencia in un 3-4 spettacolare sotto tutti i punti di vista. Protagonista della serata sicuramente Josip Ilicic: autore di un poker che ha ribaltato completamente la situazione nonostante i bergamaschi siano stati quasi in difficoltà per quanto concerne il gioco. Una vera e propria soddisfazione della città di Bergamo che ha festeggiato (a casa) questo avvenimento storico. Contenti anche i giocatori che hanno dedicato l’impresa ai tifosi bergamaschi: augurandosi che possano passare giorni migliori fisto quello che sta succedendo per quanto concerne l’epidemia del Coronavirus. Proprio sulla questione l’Atalanta Bergamasca Calcio manda un messaggio ai propri tifosi riguardante le nuove disposizioni imposte dal governo.

#IORESTOACASA: L’ATALANTA SI UNISCE ALLA CAUSA CORONAVIRUS (PORTAVOCE IL DIFENSORE NERAZZURRO MATTIA CALDARA) – Attraverso il proprio canale Youtube, l’Atalanta Bergamasca Calcio ha pubblicato un video con riportato l’hashtag #iorestoacasa. Le nuove disposizioni applicate dal governo italiano sono principalmente basate sul fatto di restare nelle proprie abitazioni (movimento solo in caso di necessità tipo lavoro o acquisto di beni di prima necessità) per evitare il contagio del Coronavirus. Da contare anche la presenza del difensore nerazzurro Mattia Caldara.