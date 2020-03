Italia femminile: 1-2 sul Portogallo nell’Algarve Cup

Le azzurre di Bertolini battono in rimonta i padroni di casa del Portogallo nel torneo a inviti Algarve Cup. L’Italia adesso affronterà sabato 7 marzo la Nuova Zelanda in semifinale.

Le azzure chiudono il primo tempo in svantaggio per 1-0, fatale l’errore del portiere della Juventus Giuliani, che sbaglia un’uscita e permette a Diana Silva di portare in vantaggio i lusitani. A inizo ripresa Linari prende il posto di Salvai ed al 78′ è proprio la giocatrice ex Fiorentina in forza all’Atletico Madrid a stabilire la parità grazie ad un colpo di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Cernoia. Gli ultimi minuti della partita sono un dominio delle azzurre che constringono il Portogallo a giocare di rimessa.

Nell’ultimo minuto di recupero Cernoia guadagna un calcio di rigore che l’attaccante della Juventus, Girelli, trasforma con forza.

Tabellino

Portogallo (4-3-1-2): Pereira; Borges, Rebelo, Costa, D. Silva; Marques, Faria (23′ st Norton), T. Pinto; Neto (23′ st F. Pinto); J. Silva (15′ Mendes, 42′ st Nazareth), D. Silva. Allenatore: Neto.

A disp: Morais, Santos, Jacinto, Marchao, Fidalgo, M. Gomes, D. Gomes.

Italia (4-4-2): Giuliani; Guagni (45′ st Bonfantini), Gama, Salvai (1′st Linari), Boattin; Cernoia, Rosucci (27′ Mascarello), Galli, Bonansea (27′ st Bartoli); Sabatino (27′st Bonetti), Girelli. Allenatore: Bertolini.

A disp: Schroffenegger, Baldi, Lenzini, Giugliano, Tarenzi, Tortelli.

Marcatori: Reti: 34′ D. Silva (P), 78′ Linari (I), 94′ Girelli rig. (I)