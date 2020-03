Juventus, altro che Icardi: i bianconeri vogliono Harry Kane!

La Juventus vuole un’attaccante di razza su cui costruire il proprio futuro e i nomi che balenano nella mente di Paratici, sono diversi. In primis, la dirigenza bianconera aveva pensato a Mauro Icardi. L’attaccante del PSG sta vivendo un momento complicato a Parigi, dove le sue prestazioni sono in netto calo rispetto a qualche mese fa. Ciò ha portato a un forte interessamento da parte della Juventus, ma le voci riguardo un suo possibile trasferimento a Torino sembrano allontanarsi.

Secondo Tuttosport, i bianconeri hanno un’altro obiettivo per l’attacco che porta il nome di Harry Kane. L’attaccante del Tottenham non sta vivendo una stagione entusiasmante a Londra. Tra infortuni e cambi di allenatore, Kane pare spaesato così come la sua squadra. Strapparlo agli Spurs non sarà affatto facile per la Juventus, dato che l’inglese ha un prezzo altissimo che si aggira intorno ai 170 milioni di euro. Ciò che però spaventa oltre l’esodo prezzo del cartellino, è l’ingaggio: nel Tottenham, Kane guadagna 17 milioni di euro annui. Una cifra altissima e che forse la Juventus potrebbe non permettessi per via del già ricchissimo contratto stipulato con Cristiano Ronaldo. Paratici sta cercando una soluzione per via che l’inglese vesta bianconero nella prossima stagione, molto probabilmente al posto del partente Gonzalo Higuain.