Juventus, Bonucci al City per Gabriel Jesus? Clamoroso scambio in estate

La prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbe essere piena di sorprese. Nonostante il coronavirus stia bloccando praticamente tutto a livello calcistico, rumors e dichiarazioni alimentano sempre di più i possibili trasferimenti per la prossima stagione. Sempre che sia giocata.

Secondo il Corriere dello Sport, ci saranno dei possibili scambi a dir poco clamorosi in Europa e uno di questi potrebbe essere tra Manchester City e Juventus. La compagine di Guardiola segue oramai da anni Leonardo Bonucci. Il difensore juventino ha tutte le caratteristiche che Guardiola sogna in un difensore: tecnico, abile nell’impostare l’azione da basso, dotato di lancio lungo e capace di partecipare al gioco palla a terra. La corte di Guardiola all’ex Milan è stata da sempre molto serrata, ma senza portare a risultati concreti.

Via Higuain, dentro Gabriel Jesus?

Secondo il Corriere, Bonucci potrebbe essere scambiato con il brasiliano Gabriel Jesus, sostituito ideale dell’oramai partente Gonzalo Higuain. L’ex Palmeiras è un calciatore molto scaltro in area di rigore e che garantirebbe alla Juventus molti gol. Un calciatore che in avanti può essere tranquillamente affiancato a Cristiano Ronaldo e che può essere impiegato anche come esterno in un attacco a tre. Senza dubbio una pedina importante per il futuro, essendo Jesus un classe 1997, dunque giovanissimo. Fantamercato o realtà?