Juventus-Inter, il Napoli propone: “perché non giocarla mercoledì?”

Fin quando continueranno le polemiche dopo il rinvio della 26ma giornata di serie A? probabilmente per tanto tempo. Il Ministro dello Sport Spadafora, aveva dichiarato che un big match come Juventus-Inter a porte chiuse “non è una bella immagine per lo sport italiano all’estero”. Ma non solo Juventus-Inter, quindi per coerenza, non valeva la pena, rinviare tutta la giornata? la maggior parte degli interessati, da Pioli a Marino, da Gasperini a Gattuso, hanno sostenuto che sarebbe stato più logico sospendere tutta la giornata, per far sì che il campionato sia più equo per tutti.

Poi, perché Juventus-Milan di mercoledì si giocherà? nessuno si preoccupa della salute? o l’incasso sarà inferiore al derby d’Italia?

Intanto da Napoli, l’addetto della comunicazione della società azzurra Nicola Lombardo, sulle frequenze di Radio Kiss Kiss propone: “Chiediamo che le due semifinali di Coppa si giochino a maggio e Juve-Inter mercoledì prossimo. A noi sembra questa la soluzione più giusta, si cerca di falsare meno la competizione.

Ne trarrebbero giovamento la Coppa Italia e lo stesso campionato.”

La Lega calcio ascolterà questa proposta? poco ci crediamo, come ha detto Marotta, “bisognava prendere la decisione molto prima”.

Fatto sta che il calcio italiano, come quasi sempre non ha la capacità di prendere decisioni che accontentino tutti.