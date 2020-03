Juventus, Marchisio spinge Pogba: “Un suo ritorno sarebbe estremamente positivo”.

Il pallone è fermo. In campo non c’è nessuno. Ma i pensieri e le fantasie dei tifosi no, quelle restano in movimento.

Vale lo stesso per gli appassionati juventini, e soprattutto per Claudio Marchisio, l’ex bandiera bianconera che, in un’intervista al quotidiano sportivo torinese Tuttosport, racconta questo momento di stop, causato dal coronavirus, ma al tempo stesso sogna anche un ritorno di Pogba alla Juventus.

Il principino svela un retroscena in uno dei tanti discorsi col francese: “Gli dissi che sbagliava ad andare a Manchester e che, se proprio voleva cambiare, avrebbe dovuto scegliere la Spagna. Un suo ritorno – aggiunge Marchisio – sarebbe estremamente positivo. Paul rinascerebbe nell’ambiente che più ama e più lo coccola. E darebbe tantissimo alla Juventus, che avrebbe bisogno di uno come lui là in mezzo al campo“.

Parole d’amore per il gioiello che a Torino è esploso. Lo stesso Pogba, più volte manda messaggi indiretti alla Juventus, attraverso video su Instagram, comparse con la maglia bianconera. La più recente risale a qualche giorno fa, quando il francese ha voluto incoraggiare il compagno di Nazionale Matuidi, affetto dal coronavirus, indossando la casacca della Juventus numero 14.

I tifosi sognano da anni un ritorno della stella ora in forza al Manchester United. Se poi ci si mette anche Marchisio a spingerlo… chissà la prossima estate cosa ci riserverà.