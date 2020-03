Juventus-Real Madrid streaming gratis e diretta Tv Youth League: dove vedere il match dell’11/3

Mercoledì 11 Marzo, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per gli Ottavi di Finale di Youth League, la Champions League dei giovani, tra Juventus-Real Madrid. Le due compagini si sfideranno allo Juventus Training Center che ospita le partite interne del settore giovanile bianconero a porte chiuse. La Juventus Primavera si avvicina alla sfida reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate di campionato. In particolare, i bianconeri hanno vinto in casa per 1-0 contro il Pescara ed hanno perso, sempre in casa, per 2-1 contro il Genoa. Inoltre, la Juventus è reduce dal pareggio nelle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina per 2-2. Il Real Madrid Juvenil A si avvicina alla sfida reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I Blancos, infatti, hanno hanno vinto in casa per 8-0 contro il Santa Marta ed hanno vinto per 2-1 in trasferta contro il Bardoz Juvenil.

Juventus-Real Madrid Youth League: streaming e diretta Tv

Juventus-Real Madrid in programma mercoledì 11 Marzo alle ore 16:00, match valido per gli Ottavi di Finale di Youth League, che si giocheranno in gara unica, sarà trasmessa in diretta da Mediaset su Canale 20 del digitale terrestre. In palio il passaggio ai quarti di finale della Champions League dei giovani.