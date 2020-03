Juventus su Ferran Torres, talento del Valencia seguito dal Barcellona

Agnelli e la sua Juventus puntano a dominare il calcio europeo nei prossimi anni. Com’è noto, l’obiettivo principale è la Champions League ma la strada per arrivare alla tanto ambito coppa dalle grandi orecchie, è lunga e insidiosa. È stato dimostrato che avere in squadra il solo Cristiano Ronaldo, non garantisce l’automatico raggiungimento di questo prestigioso trofeo. Dietro ci vuole un progetto solido e Agnelli vuole garantire a Sarri una rosa di valore, capace di lottare su tutti i fronti per i prossimi anni.

Se in difesa l’obiettivo principale si chiama Virgil Van Dijk, nelle altre zone del campo, i bianconeri vogliono talenti promettente e giovanissimi. Al momento, i bianconeri stanno monitorando la promettente ala destra del Valencia, Ferran Torres. Il 20enne in forza ai murcielagos è seguito da vari club europei – come ricorda Il Corriere dello Sport – e fa gola in particolare al Barcellona di Setien. Dotato di grande tecnica e velocità, Ferran Torres si è messo in evidenza questa stagione, realizzando 6 gol e 7 assist, andando pure in rete nel match Valencia-Atalanta di Champions League.

Un talento cristallino e che il Valencia non si lascerà scappare così facilmente. Nel suo contratto infatti, è presente una ricca clausola rescissoria che ammonta a 100 milioni di euro. Chi la spunterà tra Juventus e Barcellona?