Juventus tra Donnarumma e Ter Stegen: i bianconeri monitorano I due portieri

Il rendimento di Szczesny è stato eccellente tra i pali della Juventus, ma Paratici sta monitorando con attenzione due portieri d’eccezione per la prossima stagione. Sarri vuole un’estremo difensore che sia eccellente con i piedi e i due che al momento sono sul taccuino bianconero, sono Gianluigi Donnarumma e Marc André Ter Stegen. Il primo vuole lasciare il Milan dopo anni di tira e molla. Oramai Gigio si è convinto: il progetto rossonero non fa più per lui. La squadra non decolla e il classe 1999 non vuole più aspettare. Le offerte per lui ci sono e una di queste arriva proprio dalla Juventus di Sarri, squadra gradita al giovane campano.

Vivissima anche la pista che porta a Ter Stegen. Il portiere tedesco vuole cambiare aria e ciò è testimoniato dal rifiuto di elaborare una autobiografia con un’illustre scrittore di Barcellona. I blaugrana tenteranno sicuramente di proporre un ricco rinnovo a uno dei portieri più forti del mondo, ma la decisione da parte del classe 1993, sembra essere già stata presa. In estate ne sapremo di più, ma qualora arrivi uno dei due in casa bianconera, l’acquisto sarebbe di certo azzeccato. Le qualità di questi due portieri non si discutono. Sarri potrà dirsi soddisfatto.